Guerre au Soudan : plus de 2 milliards d’euros d’aide humanitaire promis lors de la conférence de Paris

Depuis un an, le conflit a fait des milliers de morts et provoqué une catastrophe humanitaire dans le pays, où « des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité » pourraient avoir été commis.Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2024/04/15/...