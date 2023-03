Guerre en Ukraine : à Bakhmout, Zelensky craint un revers décisif face aux avancées russes

Aujourd’hui pratiquement détruite, Bakhmout est devenue au fil des mois le théâtre de la plus longue et la plus meurtrière bataille depuis le déclenchement de l’invasion russe en février 2022.

Par Le HuffPost avec AFP







« Nous comprenons qu’après Bakhmout, ils pourraient aller plus loin. Ils pourraient aller à Kramatorsk, ils pourraient aller à Sloviansk, la voie serait libre pour les Russes (...) vers d’autres villes d’Ukraine », a estimé Volodymyr Zelensky dans une interview à CNN diffusée ce mercredi 8 mars.

https://www.huffingtonpost.fr/international/article/guerre-en-ukraine-a-bakhmout-zelensky-craint-un-revers-decisif-face-aux-avancees-russes_214958.html GUERRE EN UKRAINE - La prise de Bakhmout pourrait être irréversible pour l’Ukraine. C’est en tout cas la crainte exprimée par le président ukrainien Volodymyr Zelensky au sujet de cette ville devenu l’épicentre de combats particulièrement meurtriers depuis plusieurs mois en Ukraine.« Nous comprenons qu’après Bakhmout, ils pourraient aller plus loin. Ils pourraient aller à Kramatorsk, ils pourraient aller à Sloviansk, la voie serait libre pour les Russes (...) vers d’autres villes d’Ukraine », a estimé Volodymyr Zelensky dans une interview à CNN diffusée ce mercredi 8 mars.

Accueil | Envoyer à un ami | Version imprimable | Augmenter la taille du texte | Diminuer la taille du texte