Guet-apens homophobes sur les applis, Macron encore détourné, "toujours les mêmes" à Cannes : ça dit quoi ce 12 mai ?





Source : Ce mardi 12 mai, les agressions homophobes organisées via des applications de rencontre inquiètent de plus en plus, Emmanuel Macron devient viral après une séquence au Kenya, et le Festival de Cannes comme les trophées du football français donnent une impression de célébrer "toujours les mêmes".Source : https://www.franceinfo.fr/replay-radio/ca-dit-quoi...