Guide pratique : choisir son parfum en fonction de sa montre préférée

Mille et Un sillage

Les histoires de parfums et les montres ont souvent beaucoup plus en commun qu'on ne le pense. Il s’agit de deux univers où chaque détail compte et où le style personnel est roi. Ce guide pratique vous aidera à choisir le parfum parfait en fonction de votre montre préférée, en tenant compte des tendances actuelles chez les parfums femme et homme.

Pour les amateurs de montres sophistiquées

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