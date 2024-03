Hailey Bieber affiche la manucure que l’on va toutes vouloir au printemps

Il y a deux ans déjà, Hailey Bieber faisait du beignet l'une des plus grandes tendances beauté de la saison. Visage luisant et ongles nacrés, le but était de reproduire le fameux glaçage du célèbre gâteau en superposant les soins et les couches de ve...