Hantavirus: Stéphanie Rist, une ministre de la Santé en première ligne face à une potentielle crise









Source : Très bonne connaisseuse du monde médical, la ministre de la Santé affronte son baptême du feu. Confrontée au spectre d'une crise sanitaire liée à l'hantavirus, Stéphanie Rist qui avait été très discrète pendant les débats sur le budget de la Sécu à l'automne, va devoir convaincre.Source : https://www.bfmtv.com/politique/gouvernement/hanta...