Hantavirus à bord d'un navire de croisière : "Il y a un virus qui a démontré une transmission possible d'un individu à l'autre", explique Loïc Epelboin, infectiologue





Source : Les trois cas suspects à bord du bateau de croisière où une épidémie d'hantavirus est suspectée ont pu être débarqués dans la matinée, ce mercredi 6 mai, au Cap-Vert, pour être transférés aux Pays-Bas. Une annonce du directeur général de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), que commente Loïc Epelboin, infectiologue au CHU de Guyane sur le site de Cayenne, dans le "11h/13h".Source : https://www.franceinfo.fr/sante/hantavirus-a-bord-...