Hantavirus sur un navire de croisière : un Français parmi les cas contact et des mesures de sécurité insuffisantes selon des passagers





Source : Trois personnes ont été évacuées dans la matinée, mercredi 6 mai, du bateau de croisière frappé par une présumée épidémie d'hantavirus. Un Français ferait partie des cas contact. Il aurait emprunté le même vol que l'un des malades. Explications.Source : https://www.franceinfo.fr/sante/hantavirus-sur-un-...