Hantavirus: une réunion de crise est en cours à Matignon









Source : Au lendemain de l'évacuation d'une partie des passagers du MV Hondius, la ministre de la Santé Stéphanie Rist a annoncé que la Française qui a eu des symptômes lors de son retour en France a été testée positive à l'hantavirus. 22 cas contacts ont été identifiés en France, selon la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon.Source : https://www.bfmtv.com/politique/video-hantavirus-u...