Hantavirus: une réunion est en cours à Matignon avec Sébastien Lecornu

Le MV Hondius fait route ce mardi 12 mai vers les Pays-Bas après l'évacuation sous haute protection, dans l'archipel espagnol des Canaries, de plus d'une centaine de passagers et membres d'équipage de ce bateau de croisière où a été détecté un foyer d'hantavirus. En France, un cas d'hantavirus a été détecté, chez une femme ayant voyagé à bord du navire.https://www.bfmtv.com/politique/video-hantavirus-u...