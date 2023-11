Harcèlement scolaire : que faire quand on est parent ?

La fin d’école primaire et le collège sont les périodes les plus à risque de harcèlement pour les jeunes. L'enfant qui en est victime n'ose généralement pas en parler. Comment détecter un cas de harcèlement scolaire ? Et comment bien réagir quand on est parent ? Décryptage et conseils de nos expertes.

Source : https://www.santemagazine.fr/psycho-sexo/psycho/ps...