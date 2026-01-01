Hausse des prix des carburants: Dominique de Villepin demande "à fixer un prix maximum" et "des aides ciblées"

La guerre au Moyen-Orient provoque un renchérissement des prix des carburants en France. L'ancien Premier ministre français, Dominique de Villepin prône la fixation d'un prix maximum par l'État ainsi que "des aides ciblées" versées par les collectivités locales aux automobilistes "dans les territoires" où il n'y a pas d'alternative à la voiture.https://www.bfmtv.com/politique/hausse-des-prix-de...