Hausse des prix des carburants: selon Éric Coquerel, député LFI, la solution est de “bloquer les prix et bloquer les marges au niveau des raffineurs





https://www.bfmtv.com/politique/la-france-insoumis... Éric Coquerel, député La France insoumise et président de la Commission des Finances de l’Assemblée nationale, était invité sur le plateau de BFMTV, ce jeudi 30 avril. Il s'est notamment exprimé sur la hausse du prix des carburants depuis le début du conflit au Moyen-Orient.https://www.bfmtv.com/politique/la-france-insoumis...