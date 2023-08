Hélène Carrère d'Encausse, membre permanent de l'Académie française et historienne de la Russie, est morte

Hélène Carrère d'Encausse est morte à 90 ans ce samedi 5 août. Elle a acquis la nationalité française en 1950, et est devenue au fil du temps, historienne et passionnée de la Russie. En 1991, elle intègre l'Académie française et devient la première femme secrétaire perpétuelle.Source : https://www.bfmtv.com/politique/helene-carrere-d-e...