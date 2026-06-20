Hervé Renard au chevet d’un football tunisien plongé dans la crise après ses débuts ratés lors de la Coupe du monde 2026





Source : Largement battue par la Suède pour son entrée en lice, la Tunisie s’est séparée de son entraîneur, Sabri Lamouchi. Elle compte sur son remplaçant, Hervé Renard, pour enfin lancer les Aigles de Carthage dans le Mondial 2026, qui affrontent le Japon dans la nuit de samedi à dimanche 21 juin.Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2026/06/20/...