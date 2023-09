Hippocratisme digital : symptômes, causes, c'est quoi ?

Vous l'avez déjà peut-être déjà remarqué sur certaines mains. Cet aspect d'ongles bombés en baguette de tambour. On parle plus scientifiquement d'"hippocratisme digitale". Cette déformation est le plus souvent le signe d'une maladie pulmonaire. Explications.

