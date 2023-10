Hirsutisme : diagnostic, causes, traitement

Certaines femmes développent une pilosité abondante sur des zone typiquement masculines (visage, torse, dos ...) : on parle alors d'hirsutisme. Mal vécue pour celles qui en souffrent, l'hirsutisme peut avoir différentes causes, qui impliquent alors une prise en charge spécifique. La docteure Emmanuelle Lecornet-Sokol, auteure (1) et médecin endocrinologue à Paris, nous parle de l'hirsutisme et de sa prise en charge.

Source : https://www.santemagazine.fr/sante/maladies/maladi...