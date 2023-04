Histoire d’une tenue : Beyoncé son sweatshirt engagé passé (presque) inaperçu à Coachella

Tous les ans, au mois d'avril, un espace aride de 28 hectares situé dans la ville d'Indio, dans le désert de Californie, accueille l'un des festivals de musique les plus célèbres au monde : Coachella. En plus de vingt-cinq éditions, il s'est imposé c...