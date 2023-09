Histoire d’une tenue : la robe du clash entre Zendaya et Lindsay Lohan

Souvenez-vous... En 2019, le Metropolitain Museum of Art de New York invitait de nombreuses célébrités pour son gala annuel du MET qui inaugurait l'exposition " Camp : Notes on Fashion ". Un thème audacieux qui laissait place à la créativité et à l'o...