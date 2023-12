Histoire d’une tenue : le collier de Jackie Kennedy porté lors de sa rencontre avec De Gaulle, racheté et réédité par Gérard Darel

En seulement deux ans et dix mois à la Maison Blanche, Jackie Kennedy a marqué de son empreinte l'histoire des États-Unis et de son époque. La First Lady la plus célèbre a conquis le cœur du monde avec sa personnalité et son caractère, mais aussi, il...