Hommage à Quentin Deranque à Lyon: l'interview en intégralité de Thomas Portes, député LFI

Une marche s'est tenue aujourd'hui à Lyon pour rendre hommage à Quentin Deranque, le militant nationaliste mortellement roué de coups. Da ns le cadre de l'enquête pour homicide, sept hommes, dont deux collaborateurs du député LFI Raphaël Arnault, ont été mis en examen. La préfète du Rhône Fabienne Buccio a fait au moins trois signalements auprès de la justice pour des propos tenus pendant la marche en hommage à Quentin Deranque, selon une source proche du dossier à BFMTV.https://www.bfmtv.com/politique/video-hommage-a-qu...