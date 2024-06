« Hommes rongeurs » : le nouveau canon de beauté masculin qui embrase les réseaux sociaux

De petits yeux perçants, des oreilles décollées, des traits anguleux. Et souvent, les trois à la fois. Tremblez, mâles alpha à la mâchoire ciselée et au sourire lustré. Les nouveaux sex symbols sont arrivés et ils n'ont rien de commun avec vous. Jama...Source : https://www.elle.fr/Beaute/News-beaute/La-nouvelle...