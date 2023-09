Hydrocèle : causes, traitements, c'est quoi ?

Vous avez constaté une augmentation de volume au niveau d'un testicule. Pas de panique, cela pourrait n'être qu'une hydrocèle. Cette affection totalement bénigne est fréquente chez l'adulte et encore plus chez le nourrisson. On fait le point.

