Hydrogène vert: comment le Maroc devient incontournable

Au cours de la dernière décennie, le Maroc est devenu un pionnier des énergies renouvelables. Les efforts déployés par le Royaume dans ce domaine lui ont même valu une position de leader mondial. Comment y est-il parvenu? Tagesschau, le site d’information de la chaîne de télévision publique allemande ARD, donne la réponse.

Par Younes Saoury

Le Maroc se démarque de plus en plus dans le domaine des énergies renouvelables, devenant ainsi un acteur majeur de la transition énergétique en Afrique. Ses projets ambitieux dans ce domaine ont déjà porté leurs fruits et ont été reconnus par la communauté internationale. C’est ce que souligne l’article intitulé «Pourquoi le Maroc est important pour la transition énergétique», publié sur le site d’information Tagesschau de la chaîne de télévision publique allemande ARD.Actuellement, le Maroc tire déjà 20% de son énergie de sources renouvelables telles que le solaire, l’éolien et l’hydraulique. Le pays vise à porter la part des énergies renouvelables dans sa consommation d’électricité à 52% d’ici 2030, et même jusqu’à 86% si possible. Bien que cet objectif soit ambitieux, il est réalisable grâce au potentiel solaire important du Royaume, comme le souligne l’expert marocain en énergie Rahal Lagnaoui, cité dans l’article.Dans ce contexte, la déclaration d’intention commune sur le développement de l’hydrogène vert, baptisée Power-to-X, signée en 2020 par le Maroc et l’Allemagne est un partenariat stratégique qui vise à promouvoir les énergies renouvelables. Selon l’article, la banque allemande de développement KfW financera la construction d’une usine de production d’hydrogène vert pour un montant de 300 millions d’euros. Le Maroc devrait ainsi devenir le premier producteur d’hydrogène vert en Afrique dès 2025.