Hypertension : quel petit-déjeuner privilégier ?

Près d'un français sur trois est concerné par l'hypertension, ce qui fait d'elle la maladie chronique la plus fréquente en France. Cette maladie silencieuse constitue pourtant l’un des principaux facteurs de risque cardiovasculaire. L’alimentation quotidienne joue un rôle central dans sa prise en charge, à commencer par un repas souvent négligé dans les recommandations : le petit déjeuner.