INFOGRAPHIES. Présidentielle 2027: qui sont les candidats déjà déclarés et ceux qui pourraient rejoindre la course à l’Élysée?







Source : À un an presque jour pour jour de l'élection présidentielle, les figures politiques sont dans les starting-blocks. Pas moins d'une vingtaine de candidats sont sur les rangs, parfois de façon très officielle, et tantôt d'une façon plus discrète. On fait le point sur les personnes qui pourraient bientôt être sur la ligne de départ.Source : https://www.bfmtv.com/politique/elections/presiden...