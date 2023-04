Idée reçue : le jean est-il vraiment indémodable ?

Le denim est une icône de nos dressings, on ne peut pas omettre ce fait. Il faut dire que c'est le tissu le plus utilisé par l'industrie de la mode. Depuis plus d'un siècle, le jean s'impose dans nos garde-robes et sur les podiums des défilés de la F...