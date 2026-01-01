"Il aurait tort de s'en priver": pourquoi François Bayrou manœuvre en vue de la présidentielle







Source : L'ancien Premier ministre a beau ne plus détenir aucun mandat électoral, il se croit toujours en mesure de peser pour 2027. François Bayrou tente de rassembler autour d'une seule bannière plusieurs partis du centre qui se réuniraient autour du Modem. De quoi tenter de pousser ses idées pour la présidentielle et d'étoffer son groupe de députés.Source : https://www.bfmtv.com/politique/modem/il-aurait-to...