"Il est dans l’intérêt de la France comme dans l’intérêt de l’Algérie d’avoir de bonnes relations", explique Alice Rufo, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées et des anciens combattants





Source : Invitée des "4 Vérités" ce lundi 18 mai, Alice Rufo, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées et des anciens combattants, est revenue sur la relance des relations entre la France et l’Algérie, dans un contexte diplomatique encore marqué par plusieurs tensions. Elle a également évoqué la question de la coopération sécuritaire entre les deux pays, ainsi que la position du porte-avions Charles de Gaulle, actuellement déployé en mer Rouge.Source : https://www.franceinfo.fr/monde/afrique/algerie/il...