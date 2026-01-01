"Il y a une dynamique qui est plutôt positive": Édouard Philippe engrange les soutiens avant son premier meeting pour la présidentielle 2027, mais avec quel poids politique?
Ibrahima Ndiaye
En meeting ce dimanche à Paris, le patron d'Horizons peut s'appuyer sur les différents soutiens engrangés récemment pour démontrer un élan derrière sa candidature. Une dynamique dont ne profitent pas les autres candidats du centre et de la droite. Sera-t-elle pour autant déterminante pour la suite de la campagne?
https://www.bfmtv.com/politique/elections/presiden...
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