"Ils auraient dû se taire": le maire de Cannes David Lisnard étrille les professionnels du cinéma signataires de la tribune anti-Bolloré

Le patron de Canal+ Maxime Saada a déclaré, ce dimanche 17 mai à Cannes, ne plus vouloir "travailler avec des gens qui (le) traitent de crypto-fasciste". Signée notamment par Juliette Binoche ou Swann Arlaud, la tribune anti-Bolloré dénonçait "l'emprise grandissante de l'extrême droite" dans le cinéma par l'intermédiaire du milliardaire conservateur.https://www.bfmtv.com/politique/video-ils-auraient...