Ils veulent peser sur la présidentielle 2027 mais iront-ils au bout? Les candidats de la société civile, un refrain qui cherche toujours son succès





https://www.bfmtv.com/politique/elections/presiden... Michel-Édouard Leclerc, Matthieu Pigasse ou encore Natacha Polony: plusieurs personnalités issues de la société civile cherchent à "peser" sur l'élection présidentielle, ne fermant pas la porte à une candidature. Un grand classique, mais dans l'histoire de la Ve République, aucun impétrant présentant ce profil n'a réussi à se frayer un chemin vers l'Élysée.https://www.bfmtv.com/politique/elections/presiden...