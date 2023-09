Immigration: "L'Europe n'est pas la solution, l'Europe est le problème", affirme Thierry Mariani (RN)

Ursula von der Leyen et Giorgia Meloni se sont rendues ce dimanche à Lampedusa. Entre lundi et mercredi, environ 8500 personnes, soit plus que l'ensemble de la population de Lampedusa, sont arrivées à bord de 199 bateaux, selon les chiffres de l'agence des Nations unies pour les migrations.Source : https://www.bfmtv.com/politique/front-national/imm...