Incendies : on vous explique pourquoi le réchauffement climatique est impliqué, même si la plupart des feux sont d'origine humaine

En France, neuf feux de forêts sur dix sont causés par des humains, que ce soit volontaire ou non. Mais c'est à cause de la sécheresse récurrente et des fortes chaleurs liées au dérèglement du climat que la végétation est fragilisée, et donc plus inflammable.Source : https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/cr...