Inde : la capitale du pays asphyxiée par la pollution

À New Delhi (Inde), un épais brouillard jaunâtre et toxique s’est répandu. Il s’agit d’un mélange d’émissions polluantes provenant du diesel des voitures et des fumées des brûlis agricoles. Les écoles de la ville, qui compte 30 millions d’habitants, ont dû fermer leurs portes.Source : https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/cr...