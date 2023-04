Inde : les efforts démesurés de "mangrove man" pour restaurer la mangrove de l’île de Vypin

En dix ans, T. P. Murukesan a replanté plus de 100 000 pieds de mangrove le long de la côte. Et sa méthode fonctionne : la première mangrove qu’il a replantée en 2014 est aujourd’hui intégralement reconstituée. Mais il explique qu’il faut "aller beaucoup plus vite pour lutter contre l’érosion".Source : https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/l-etoile-...