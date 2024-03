"Indispensable", "ça dépend"... De LFI aux socialistes, les partis de gauche divisés sur la pertinence de l'Europe

Pour Marie Toussaint et Raphaël Glucksmann, l'échelle européenne est le niveau le plus pertinent pour relever les défis sociaux et climatiques. Manon Aubry et Léon Deffontaines craignent une coopération économique qui creuse davantage les inégalités.Source : https://www.bfmtv.com/politique/elections/europeen...