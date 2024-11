Inondations : "Les digues ne suffiront pas" à protéger certains territoires, pointe la journaliste Lorraine Gublin

Face aux inondations et intempéries de plus en plus intenses, investir dans des travaux coûteux est présenté comme une solution. Mais parfois, cela ne suffit pas, explique la journaliste Lorraine Gublin.