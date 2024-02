Insomnies : l’intestin serait-il en cause ?

Vous digérez mal et cela vous empêche de dormir la nuit ? En réalité, cela n’a rien d’étonnant quand on sait combien la santé intestinale conditionne un bon sommeil. Et c’est aussi vrai dans l’autre sens : des nuits régénérantes sont la garantie d’un système digestif opérationnel. On vous explique tout.

Source : https://www.santemagazine.fr/sante/maladies/maladi...