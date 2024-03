Intempéries : une tornade traverse une commune du Lot-et-Garonne

Une tornade a soufflé, mardi 5 mars, dans le Lot-et-Garonne. Des vents soufflant à plus de 100 km/h ont été enregistrés et ont emporté toitures et voitures.Source : https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/in...