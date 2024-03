Iris Apfel, icône centenaire de la mode, est décédée

Née le 29 août 1921 dans le Queens à New York, d'un père travaillant au sein d'une entreprise spécialisée dans le verre et le miroir et d'une mère gérante d'une boutique de mode, Iris Barrel s'intéresse dès son plus jeune âge à l'art du vêtement. Ado...