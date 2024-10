Isolement social : quelles conséquences sur la santé des seniors ?

L’isolement social est un phénomène de plus en plus préoccupant, en particulier parmi les seniors. À mesure que les personnes âgées perdent leurs proches ou leurs capacités physiques, elles peuvent se retrouver dans des situations de solitude qui engendrent de graves conséquences pour leur santé physique et mentale. Éclairage d’Anne Géneau, présidente des Petits Frères des Pauvres.

