"Israël doit mettre fin à cette guerre": Sébastien Lecornu assure que la stratégie de la "guerre permanente" de Benjamin Netanyahu doit être "combattue"

Sébastien Lecornu a été interrogé, ce mercredi à l'Assemblée nationale, sur le soutien de la France au Liban. Le Premier ministre a appelé Israël à mettre fin à son occupation illégale au Liban et a estimé que la stratégie du gouvernement israélien mettait en danger toute la région, dont la sécurité de l'État d'Israël.https://www.bfmtv.com/politique/gouvernement/israe...