J'ai du retard dans mes règles, suis-je enceinte ?

L’absence de règles est souvent associée à une grossesse, mais ce n’est pas systématique. De nombreux facteurs peuvent expliquer un retard ou une absence de règles, sans qu’il y ait de grossesse en cours. Entre variations hormonales, changements de mode de vie ou cycles naturellement irréguliers, le corps féminin peut connaître des fluctuations ponctuelles qui n’ont rien d’anormal. On fait le point.