"J'espère que mes collègues me feront à nouveau confiance": Gérard Larcher souhaite rester à la présidence du Sénat après les élections sénatoriales

Ce dimanche 31 mai, le président LR du Sénat, Gérard Larcher, a déclaré qu'il souhaite rester à la tête de la chambre haute après les élections sénatoriales de septembre. En plus d'affirmer "accompagner" Bruno Retailleau pour l'élection présidentielle, il a aussi déclaré qu'il fera des "propositions au Premier ministre" fin juin sur le budget 2027.https://www.bfmtv.com/politique/les-republicains/j...