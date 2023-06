JLO remet au goût du jour cette coiffure tendance des années 2000

On se souvient des mèches volantes, du bun bombé et de l'allure faussement négligée qui faisait rage courant des années 2000. Ce look mastérisé par les stars (et particulièrement adulé par la génération Y ), s'admirait du street look aux tapis rouges...