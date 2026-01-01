JO d’hiver 2026 : ces tenues d’athlètes qui font déjà sensation
Si, à la veille du début des épreuves des Jeux olympiques et Paralympiques d'hiver de Milan-Cortina 2026, les sportifs peaufinent leur préparation physique et mentale, les marques et équipementiers ont déjà livré leur vision du vestiaire olympique id...
Visualiser la suite du diaporama s...
Source : https://www.elle.fr/Mode/Les-news-mode/Les-plus-be...
Visualiser la suite du diaporama s...
Source : https://www.elle.fr/Mode/Les-news-mode/Les-plus-be...