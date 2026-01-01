"Je considère qu'il y a un devoir de transparence": Gabriel Attal revient sur son couple avec Stéphane Séjourné









Source : L’ancien Premier ministre et secrétaire général du parti Renaissance Gabriel Attal est revenu sur son homosexualité sur le plateau de C à Vous, à l'occasion de la publication de son livre "En homme libre" où il évoque notamment son couple avec l'ancien ministre Stéphane Séjourné.Source : https://www.bfmtv.com/politique/je-considere-qu-il...