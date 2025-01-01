"Je la juge minable": Jean-Luc Mélenchon répond à Marine Le Pen, condamnée en appel, qui l'accuse d'avoir bénéficié d'un non-lieu "pour les mêmes faits"
Ibrahima Ndiaye
Mardi 7 juillet, Marine Le Pen a déclaré sur le plateau TF1 que Jean-Luc Mélenchon avait bénéficié d'un non-lieu "pour les mêmes faits" que ceux reprochés au RN dans l'affaire des assistants parlementaires. Le fondateur du parti La France insoumise lui a répondu dans un tweet.
Source : https://www.bfmtv.com/politique/la-france-insoumis...
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