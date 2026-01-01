"Je ne suis pas du tout en tort": Charles Alloncle, accusé de travailler avec sa compagne à l'Assemblée, se défend









Source : Des photos publiées dans Paris Match montrent le député proche d'Éric Ciotti en couple avec sa collaboratrice parlementaire. C'est pourtant interdit par la loi. Yaël Braun-Pivet a demandé au déontologue du Palais-Bourbon de "procéder aux vérifications". Contacté, Charles Alloncle explique qu'il "n'est pas du tout en tort".Source : https://www.bfmtv.com/politique/parlement/il-n-est...